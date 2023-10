Direction Nashville : le musée de la country et le RCA Studio B

Il y a des villes mythiques dans l’histoire de la musique, des capitales iconiques dont rien que le nom vous donne envie de taper du pied. On a déjà eu l’occasion d’évoquer New York, Detroit, Memphis et autres… Mais il y en a encore à visiter et parmi celles-ci, dans le Tennessee, on trouve Nashville !

Énormément de choses à voir et à écouter à Nashville, plus de 120 endroits recommandés pour écouter du jazz, du bluegrass, du rock ou même de la musique classique. Nous sommes aussi dans la capitale de la Country Music, avec comme 1re étape : le Country Music Hall of Fame Museum. Un bâtiment tout simplement magnifique qui est connu pour être le plus grand musée de musique populaire du monde : plus de 500 instruments, plus de 1900 vêtements ou accessoires de scène et des milliers d’objets allant des micros aux voitures pour illustrer l’histoire de la Country Music.