Direction Moldavie avec Nicolas Wieërs et Andreï Tchmil !

Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Opéré au printemps 2019 à Brescia, juste avant l’explosion de la pandémie, il a pu quitter l’Italie la veille de la fermeture des frontières.

Aujourd’hui il va bien, il roule à vélo et il boit un petit verre de vin de temps en temps. Assurément, son passé de sportif de haut niveau l’a aidé à guérir. "Un cycliste est habitué aux blessures et, surtout, à les réparer, il apprend vite à souffrir. Quand il faut s’entraîner en hiver et qu’il fait un froid de canard dehors, on s’endurcit. La seule différence entre ma vie de coureur et celle d’aujourd’hui, c’est qu’avant je ne devais penser qu’à moi-même. Maintenant, j’ai beaucoup plus de responsabilités parce que j’ai une équipe de 8 personnes à gérer à l’usine et des factures à payer.", confie-t-il.