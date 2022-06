Direction Minneapolis, Minnesota à la découverte du nouvel album du groupe Eleganza !

Retrouvons le groupe Eleganza, Brian Vanderwerf, le frontman du groupe est un pilier de la scène rock alternative locale. Les musiciens qui l’accompagnent, sont aussi de vieux loups du dirt rock. Eleganza les réunit pour un nouveau départ, oscillant entre punk rock, country très alternative et blue-eyed soul. Et voici un album, nerveux, plutôt brut de décoffrage et qui claque assez fort. Il s’appelle ''Water Valley High'' et est produit par Matt Patton, le bassiste du groupe Drive-By Truckers.

facebook.com/eleganzaband

