Direction Minneapolis dans le Minnesota, entre rock, soul et blues avec Mike Mattison

Road Trip s’arrête à Minneapolis au bord du Mississippi dans le Minnesota. Ou plutôt, devrait-on dire Minneapolis-Saint Paul, car avec l’évolution démographique, les deux grandes villes ont fini par se rejoindre, formant ce qu’on appelle une conurbation. Minneapolis a connu un passé assez sombre et violent, a tel point qu’elle fut surnommée Murderapolis dans les années 90…

Mais revenons à la musique, et au son de la ville, grâce notamment au Kid, Roger Nelson, mieux connu sous le nom de Prince. On notera aussi le tandem de producteurs/musiciens Jimmy Jam et Terry Lewis, le groupe Soul Asylum et aussi Mike Mattison.