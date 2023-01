Direction Londres et le fameux Abbey Road Crosswalk des Beatles

Parmi les endroits rock incontournables à visiter à Londres, il y a un simple passage piéton flanqué au milieu d’une rue on ne peut plus banale, située dans les arrondissements de Camden et de Westminster.

Nous sommes partis du Beatles Store à Baker Street, situé à côté du musée Sherlock Holmes, et nous avons marché jusqu’à Abbey Road (2 kms et demi entre les deux, où il n’y a rien à voir). Situé à 2 pas du mythique studio d’Abbey Road, où les Beatles ont enregistré la majorité de leurs titres entre 1962 et 1969, se trouve le passage piéton traversé par les 4 garçons dans le vent sur la couverture de l’album ''Abbey Road'', sorti en 1969.