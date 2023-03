Direction Liège et Colmar dans Une Brique dans le Ventre ce samedi !

Dans Une Brique dans le Ventre cette semaine, Cédric et Virginie sont à Liège pour découvrir la transformation de 2 maisons mitoyennes jumelles en habitation. Ensuite, direction Colmar pour découvrir un lieu magique et insolite ! On parlera aussi du symbole du raffinement ce samedi avec le marbre qui revient dans nos intérieurs. Enfin, Amandine et Robert font parler leur créativité pour la séquence bricolage de l’émission !