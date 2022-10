Direction Lexington, Kentucky, capitale mondiale du cheval et du bluegrass, avec l'album plutôt rock de John Perkins

Comment réunir équitation et bluegrass ? Direction le Kentucky, plus précisément Lexington, plus connue sous le nom de "ville des pur-sang" et de "capitale mondiale du cheval", Lexington est située dans la partie centrale de l'État du Kentucky. Elle est l'une des principales villes des États-Unis, la deuxième plus grande du Kentucky. Elle propose le plus ancien festival de bluegrass de l’état. C’est un artiste du cru que nous découvrons : John Perkins.

Auteur-compositeur-interprète natif de Lexington, ancien infirmier, il s’est occupé de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais il a toujours voulu faire carrière dans la musique. Lorsque la pandémie a frappé, John Perkins a pris la décision de se consacrer entièrement à sa musique. Mélangeant country music et rock, son premier album ''Country With Me'', est une belle collection de chansons plutôt americana aux harmonies vocales particulièrement soignées.