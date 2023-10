Direction le Yorkshire et Sheffield, le berceau de Joe Cocker mais aussi de…

La ville regorge de clubs et de pubs ou l’amateur de rock trouvera son bonheur comme le Boardwalk, situé sur Snig Hill, là où ont débuté Joe Cocker et Robert Palmer et où sont aussi passés les Clash et les Sex Pistols. Il y a aussi le Leadmill sur Leadmill Road, berceau des premiers shows de Muse, Oasis, Pulp, Coldplay ou White Stripes… Pour l’ambiance et le décorum, il y a aussi The Casbah qui lui a vu les débuts de Def Leppard.

Après ces folles soirées musicales, vous aurez peut-être envie de prendre l’air. Vous pouvez passer au 38 Tasker Road pour voir la maison d’enfance de Joe Cocker. Ensuite, le Sheffield Legends Tour. Face à l’hôtel de ville et accolé au Peace Garden, qui vaut le détour aussi, ce petit Walk of Fame rend hommage aux célébrités locales. Joe Cocker et l’acteur Sean Bean y ont leur étoile.