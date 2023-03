Direction le Worcestershire à Redditch, la ville de John Bonham

John décédera dans son sommeil en octobre 1980 étouffé dans son vomi après avoir ingurgité plus d’un litre et demi de vodka, tout comme Bon Scott d’ACDC, 8 mois pus tôt. Sa sœur, Deborah, va alors commencer à militer pour la reconnaissance de son frère et elle obtiendra gain de cause. En juin 2017, la municipalité installera une plaque sur la maison où il est né et un peu moins d’un an plus tard, le jour des 70 ans du batteur, sera dévoilée une superbe statue en bronze de John Bonham derrière sa batterie sur le Mercian Square d’Alcester Street, en plein centre-ville.