Direction le Panama pour les Liégeois du bureau Greisch

Le projet du Panama en quelques chiffres : six voies de circulation, une hauteur de 75 mètres, pour une longueur totale de 2.450 mètres. Et une contrainte complémentaire vient s'ajouter à ce chantier. En effet, durant toute la durée des travaux, ils ont interdiction de bloquer le trafic maritime sur le canal. Et ça, "c'est un des défis à relever !"

Les travaux ne débutant que dans un an, les études vont bientôt commencer, en collaboration avec les ingénieurs chinois. "Les études ont commencé par un bureau d'études chinois : ils font l'avant-projet et, à partir de septembre, on va devoir de notre côté, vérifier leurs études, finaliser le projet avec eux et éventuellement donner des idées pour optimiser l'ouvrage."