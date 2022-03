Direction le Michigan à Saginaw, en compagnie du guitariste/chanteur : Curtis Harding

Curtis Harding, c’est un fils de Saginaw, auteur, compositeur, guitariste, chanteur, influencé par la soul et le blues, mais aussi le rock psychédélique et le gospel. Musicien hors pair et grand voyageur, il s’est déjà illustré un peu partout dans le monde, où ses passages ont fait forte impression. Son troisième album est sorti au mois de novembre, après quatre ans d’absence. ''If Words Were Flowers'', est un bel hommage à la soul des années 60 et 70, un son que Curtis Mayfield aurait apprécié. En cette période d’incertitude, voici de la musique qui réchauffe, qui élève, voire qui donne le tournis. Et transformer les mots en fleurs, quelle belle action…

www.curtisharding.com