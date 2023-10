Direction l’ouest américain le plus sauvage avec "Golden West" une BD signée Christian Rossi

On part pour les grands espaces de Monument Valley, aux États-Unis. C’est un roman graphique en très grand format que nous propose Casterman, un de ces livres que vous regardez et feuilletez avant de commencer à les lire, tant les images vous happent.

Deux indiens sur la couverture, l’un sur son cheval, l’autre, accroupi, scrutant l’horizon. Et d’emblée, des couleurs qui disent le sable, la poussière, la minéralité. "Golden Week" est un western pas comme les autres. D’abord, parce qu’il s’agit du premier scénario de Christian Rossi, un auteur qui a largement passé la soixantaine et n’a plus rien à prouver. Ensuite, parce qu’il se place du côté des indiens qui n’acceptent pas l’assimilation. D’une part, on a les grands espaces, la liberté, l’animisme, la communion avec la nature. De l’autre, la civilisation qui avance, inexorablement, la marche vers le progrès qui s’apparente à un rouleau compresseur; la naissance des réserves, les interdictions d’en sortir ou d’y pratiquer certains rites, une assimilation forcée ou à tout le moins forcenée pour faire des Amérindiens de véritables Américains. C’est la bascule d’un monde, la fin d’un mythe, et la naissance d’un autre, celui de la Civilisation américaine.

L’histoire, c’est celle de Woan, banni de son clan pour conjurer une malédiction. Laissé seul en plein désert par les siens, à peine sorti de l’enfance, il doit se battre pour survivre, ce qui forge chez le jeune indien un caractère en acier trempé. Très vite, sa route croise deux des figures réelles de la résistance apache : Geronimo et Lozen. Mêlant la grande histoire à son imaginaire, Christian Rossi raconte donc une vie de révolte, une vie d’homme libre, mais sans manichéisme excessif et sans oublier à un moment de son récit, d’inverser certains traits de caractère. Woan va croiser des blancs qui refusent le monde tel que les colons veulent l’imposer. Il va apprendre la tolérance et l’amitié avec eux. Quant aux indiens eux-mêmes, ils verront certains d’entre eux épouser la cause de l’envahisseur, souvent pour de mauvaises raisons.

C’est donc une vie à hauteur d’hommes et de femmes, mais aussi, proche de la nature, que propose ce livre. Christian Rossi a mis sa palette de couleurs, son sens du découpage et son très grand talent de dessinateur au service d’une histoire qui célèbre les noces de l’homme et de la nature. Refusant de s’appesantir sur la déchéance des indiens parqués dans les réserves, il tente une épopée flamboyante et humaniste, dont le final est tout à fait inattendu et donne tout son sens au livre. On se souvient de son incursion dans l’histoire américaine avec la série Jim Cutlass, sur un scénario de Jean Giraud, le père de Blueberry, qui est son mentor. Ici, Rossi va plus loin, il paie son tribut à un pays qu’il aime et qu’il dessine merveilleusement bien, mais dont il ne veut pas taire les contradictions.

"Golden West" par Christian Rossi, chez Casterman