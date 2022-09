Direction l’East Texas, où Almost Legal Band, une bande de gamins (et ce n’est pas péjoratif) surdoués, nous donnent une bonne claque southern rock !

Le nom du groupe est approprié puisque le plus jeune membre du groupe et guitariste principal, Cooper Tate Douglas, a 14 ans. Le batteur, Jaxon "Shorty" Ballard, apporte une tonne d’énergie et de style, 14 ans également. Le bassiste Jonathan "50 Cal" Kelly, 18 ans, joue avec le groove. Et enfin l’auteur-compositeur-interprète et guitariste Colten Lane Franklin est le plus âgé : 19 ans. Et sa présence sur scène tient déjà d’un vétéran chevronné. Almost Legal Band, c’est une énergie débordante, une connexion avec les fans. Leur musique d a été décrite comme "Southern Rock ciselé de Country" et "Texas Dirty Country Rock".

www.almostlegalband.com

www.east-texas.com