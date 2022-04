Direction l’abbaye d’Aywiers ce week-end pour la traditionnelle Fête des Plantes et du Jardin !

La Fête des Plantes et du Jardin, c’est dans le cadre enchanteur de l’Abbaye d’Aywiers (Lasne) ces 29, 30 avril et 1er mai.

Trois décennies de balades ininterrompues dans cet univers, à la fois si familier et si mystérieux tant il offre à découvrir.

Aujourd’hui, les petits enfants des visiteurs d’hier s’égaillent à leur tour entre les stands. Les arbres plantés au fil du temps embellissent. Exposants et promeneurs se font des confidences tout à la joie de se croiser en ce lieu à la beauté enveloppante. Tout y semble immuable et pourtant chaque édition diffère de la précédente et tout y évolue. Les fêtes des plantes exposent une diversité végétale étonnante. Chaque année apporte son lot de nouveautés horticoles et ouvre d’autres champs d’expériences : création d’un jardin ou d’un verger, découverte du compostage, des soins à prodiguer à la vie du sol, renaissance des potagers…

Le jardin sensibilise aux égards dus à l’environnement et parle du lien indispensable à préserver entre la nature et les jardiniers.