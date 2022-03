Direction Greensboro en Caroline du Nord, avec le projet musical de Jenny Kimmel : Walking Medicine

Bienvenue à Greensboro, Caroline du Nord, ville jumelée avec Monbéliard en France, Greensboro est une plaque tournante du trafic ferroviaire américain. A l’avant-garde des droits civiques et de l’égalité, Greensboro a été célèbre en 1960 pour ces " sit-ins ", des actions non-violentes pour tenter de mettre un terme à la ségrégation raciale. La ville est culturellement très riche, musées et expositions, salles de spectacle, opéra, théâtre, ballet et bien sûr, musique.

C’est à Greensboro que sont nés et ont vécu des artistes comme Rhiannon Giddens, le chanteur de country Billy "Crash" Craddock, Inez and Charlie Foxx, ou encore Jenny Kimmel. Jenny Kimmel est une artiste multi-facette, un vrai kaléidoscope ; poète, chanteuse, agricultrice, éducatrice pour la paix et la permaculture. Son nouveau projet "Walking Medicine" brouille les pistes, tantôt folk, roots, americana et ses chansons font échos au passé, à la philosophie, à l’art, mais aussi à l’activisme et à la ruralité. L’album s’appelle ''Piece In The Middle'', et Jenny Kimmel s’est entourée de fameux musiciens comme Mason Via, membre du groupe Old Crow Medicine Show.