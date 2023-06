Direction générale de la Monnaie : Christina Scheppelmann succédera à Peter de Caluwe

Parmi près de 25 candidatures, c’est le nom de Christina Scheppelmann que le Conseil d’Administration de la Monnaie a soufflé à sa ministre de tutelle, Hadja Lahbib.

Philippe Delusinne, l’un des cinq membres du Conseil d’Administration du Théâtre de la Monnaie, s’exprime dans un communiqué de la Monnaie annonçant la nomination de Christina Scheppelmann : "Nous sommes ravis de pouvoir présenter au nom du Conseil Mme Christina Scheppelmann qui reprendra les rênes de cette belle maison en 2025. Nous avons reçu 24 candidatures et nous avons fait un choix, difficile tant les candidatures étaient de qualité et le défi important. Nous avons examiné les connaissances culturelles, la vision artistique et le positionnement stratégique du Théâtre Royal de la Monnaie tenant compte de ses missions de représentation d’art lyrique, de création contemporaine, de représentations chorégraphiques, la notoriété, le réseau et l’expérience nécessaires pour assurer la place du Théâtre Royal de la Monnaie, mais aussi les qualités de gestionnaires, et les qualités humaines pour diriger les équipes.

Christina Scheppelmann répond parfaitement à tous les critères de l’appel à candidatures. Elle a impressionné par la clarté de ses objectifs et la cohérence de ses projets. Elle présente des projets concrets, porteurs d’avenir et a toutes les capacités pour être une excellente directrice générale du TRM."