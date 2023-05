Direct vidéo WRC Portugal, ES7 : Kalle Rovanpera leader, Thierry Neuville troisième à 17.7 secondes

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) s'est emparé de la tête du Rallye du Portugal, cinquième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde des rallyes, après l'ES6 disputée ce vendredi après-midi.

Le Champion du Monde en titre devance l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) de 2.9 secondes. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) occupe désormais la troisième place à 17.7 secondes du jeune Finlandais.

Premier leader de l'épreuve, le Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) a été victime d'un début d'incendie dans l'ES3 et pointe en quatrième position, à 20.2 secondes.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a grimpé à la cinquième place, à 28.3 secondes de la tête, grâce à son scratch dans l'ES4. Le Gallois Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) est sixième, à 46.6 secondes.

L'Estonien Ott Tanak (Ford Puma Rally1), leader après l'ES3 et auteur du scratch dans l'ES2, a été victime d'une crevaison dans l'ES4 et a perdu près d'une minute dans l'aventure. Le voilà septième du général, à un peu plus d'une minute (1:03.2).

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) s'élancera le premier tout au long de la journée. Suivront Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) et Ott Tanak (Ford Puma Rally1).

Quatrième dans l'ordre de départ, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) doit absolument profiter de sa position avantageuse sur la route cet après-midi pour tenter de réduire l'écart.

Au programme ce vendredi, huit spéciales - sans passage par le parc d'assistance ! - et 121.25 kilomètres à parcourir contre le chrono.

Le programme de la journée

ES1 : Lousã 1 (12.03 km - 10H05) → Le direct vidéo

ES2 : Góis 1 (19.33 km - 11H05)

ES3 : Arganil 1 (18.72 km - 12H05) → Le direct vidéo

ES4 : Lousã 2 (12,03 km - 14H35)

ES5 : Góis 2 (19.33 km - 15H35) → Le direct vidéo

ES6 : Arganil 2 (18.72 km - 16H35)

ES7 : Mortágua (18.15 km - 18H05) → Le direct vidéo

ES8 : SSS Figueira da Foz (2.94 km - 20H05)