Direct vidéo - WRC Nouvelle-Zélande : le top 3 en 6 secondes, Neuville croque Greensmith

Ce week-end se déroule le Rallye de Nouvelle-Zélande, onzième manche (sur treize) de la saison 2022 en WRC. Une épreuve qui effectue son retour après dix ans d’absence. La deuxième journée (vendredi soir et samedi matin vu le décalage horaire) prévoit six spéciales. Les trois premières seront à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport et sur RTBF Auvio.

Le programme de la deuxième journée

ES8 : Kaipara Hills 1 (15,83 km - Terminé) → Le direct vidéo

ES9 : Puhoi 1 (22,50 km - 22H06) → Le direct vidéo

ES10 : Komokoriki 1 (5,81 km - 23H14) → Le direct vidéo

ES11 : Kaipara Hills 2 (15,83 km - samedi 3H08)

ES12 : Puhoi 2 (22,50 km - 4H06)

ES13 : Komokoriki 2 (5,81 km - 5H24)