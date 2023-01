Direct vidéo, WRC Monte-Carlo - ES1 : la mythique nuit du Turini pour ouvrir la saison

Le Monte-Carlo et la saison 2023 du Championnat du Monde des Rallyes débutent ce jeudi soir avec, au menu, la célèbre nuit du Turini et deux spéciales : La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 (15.12 km) et La Cabanette / Col de Castillon (24.90 km).

Ces quarante kilomètres parcourus dans l'obscurité pourraient déjà faire des dégâts et écarter l'un ou l'autre candidat à la victoire. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), vainqueur du Monte-Carlo en 2020, s'élance depuis la troisième position dans l'ordre de départ.

Le Champion du Monde en titre, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1), ouvre la route devant l'Estonien Ott Tanak (Ford Puma Hybrid Rally 1).