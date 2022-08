Direct vidéo - WRC Finlande : place à la Power Stage, Neuville peut-il grappiller quelques points ?

Qui va remporter le rallye de Finlande ? C'est la question qui taraude la plupart des observateurs à l'aube de cette 3e et dernière journée. Revenu dans le coup grâce à une journée monstrueuse, Kalle Rovanperä est le dernier adversaire d'Ott Tänak. Alors qui du prodige finlandais ou du solide estonien remportera cette course ? La réponse dès 7h20 en direct commenté et dès 10h en direct vidéo pour les deux dernières spéciales.