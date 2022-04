Direct vidéo - WRC Croatie, ES2 : Neuville deuxième à 4.1 secondes de Rovanpera, la pluie crée d'énormes écarts

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris GR Rally1) s'est emparé de la tête du Rallye de Croatie, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES1 disputée ce vendredi matin.

Le leader du championnat compte 4.1 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), deuxième sur la route, alors que le troisième, Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1) accuse déjà 13.0 secondes de retard. Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1) suit à 16.2 secondes, Gus Greensmith (Ford Puma Hybrid Rally1) est cinquième à 25.5 secondes.

Le rallye est déjà terminé pour Esapekka Lappi (Toyota Yaris GR Rally1), qui a heurté une grosse pierre en bord de route et été contraint à l'abandon.

Elfyn Evans (Toyota Yaris GR Rally1) a crevé et perdu plus d'une minute (1:20.0), alors que Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Hybrid Rally1) a lui été victime de deux crevaisons et n'a plus le droit à l'erreur s'il veut rejoindre le parc d'assistance ce midi.

Au programme ce vendredi, quatre boucles de deux spéciales, pour un total de 120.38 kilomètres à parcourir contre le chrono. Nous vous proposons de vivre ces huit spéciales en direct commenté, et quatre d'entre elles en direct vidéo.

Vendredi

ES2 : Stojdraga - Gornja Vas 1 (20.77 km) : Le direct vidéo (9h25)

ES3 : Krašić - Vrškovac 1 (11.11 km) : Le direct vidéo (10h15)

ES5 : Mali Lipovec - Grdanjci 1 (19.20 km) : Le direct vidéo (15h00)

ES7 : Krašić - Vrškovac 2 (11.11 km) : Le direct vidéo (16h50)