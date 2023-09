Direct vidéo - WRC Chili, ES1 : Tanak frappe fort, Neuville 6e, Lappi déjà dans le décor

Ce week-end, place au Rallye du Chili, onzième manche (sur treize) de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC).

Le menu du vendredi prévoit six spéciales pour un total de 112,86 kilomètres. Trois spéciales (l'ES1, l'ES2 et l'ES4) seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio. L'intégralité de l'épreuve sud-américaine sera, comme d'habitude, à suivre en direct commenté sur notre site.

Le programme de vendredi

ES1 : Pulperia 1 (19,77 km - Terminé) → Le direct vidéo

ES2 : Rere 1 (13,34 km - 14H33) → Le direct vidéo

ES3 : Rio Claro 1 (23,32 km - 15H27)

ES4 : Pulperia 2 (19,77 km - 19H42) → Le direct vidéo

ES5 : Rere 2 (13,34 km - 20H40)

ES6 : Rio Claro 2 (23,32 km - 21H34)