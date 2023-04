Direct vidéo - WEC : suivez les 6H de Spa

La Toyota GR010 Hybrid N.7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez s'élancera ce samedi, sur le coup de 12h45, en pole position des 6 Heures de Spa, troisième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance. L'ultime course de préparation avant l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans est à vivre en direct intégral sur Auvio dès 12h30 !

Vendredi en début de soirée, lors d'une séance de qualification marquée par les sorties de routes en haut du Raidillon de la Porsche 911-RSR-19 de l'Américain PJ Hyett et de la Toyota GR010 Hybrid N.8 du Néo-Zélandais Brendon Hartley, piégés par un manque de grip à cause de leurs pneus froids, le Japonais Kamui Kobayashi a devancé les Ferrari 499P de Miguel Molina et Antonio Giovinazzi.

L'Italien, qui roulait encore chez Alfa Romeo en Formule 1 en 2021, a vécu un véritable ascenseur émotionnel au terme de la séance de qualification : il a d'abord cru arracher sa pole position en WEC, avant de voir son temps effacé par la direction de course pour non-respect des limites de la piste.

Les Cadillac V-Series.R s'élanceront des 4e et 5e places devant la première Porsche 963, celle de Kevin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. C'est le pilote belge de ce trio de choc qui prendra le départ de l'épreuve.

En LMP2, c'est le Britannique Tom Blomqvist (United Autosports #23) qui a réalisé le meilleur temps devant le Suisse Louis Delétraz (WRT #41).

En GT, la pole position est revenue à l'Omanais Ahmad Al Harthy (Aston Martin Vantage AMR TF Sport N.25) a devancé la Belge Sarah Bovy (Porsche 911 RSR-19 Iron Dames #85), déterminée à monter sur le podium à domicile.