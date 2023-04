Direct vidéo : WEC 6 Heures de Portimao, suivez la course en intégral

Le Championnat du Monde d'Endurance est de retour ce dimanche avec, au programme, les 6 Heures de Portimao. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre cette course en direct intégral dès 12h40.

Samedi, la Toyota #8 de Brendon Hartley s'est adjugé la pole position devant la voiture sœur, la #7 de Kamui Kobayashi. Les Ferrari #50 et #51 s'élanceront depuis la deuxième ligne sur la grille de départ, suivront la Porsche #6 et la Peugeot #94 en troisième ligne.

Après la manche d'ouverture de la saison 2023 disputée à Sebring et dominée par Toyota, les rivaux du géant japonais ont identifié leurs faiblesses et espèrent tirer profit d'un circuit plus traditionnel - et où ils ont multiplié les essais ces derniers mois - pour gommer leur retard sur les Toyota GR010 Hybrid.

La Ferrari 499P, qui a réussi à signer la pole position dès ses grands débuts aux Etats-Unis et à terminer à la troisième place au terme des huit heures de course grâce à la #50, tentera à nouveau de s'illustrer au Portugal.

Mais Porsche et Peugeot, un peu en retrait à Sebring, comptent bien faire un grand pas en avant pour cette première en Europe et rêvent de monter à leur tour sur le podium.

À quinze jours des 6 Heures de Spa et à un peu moins de deux mois des 24 Heures du Mans, qui fêteront leur centenaire en 2023, le temps presse pour ceux qui rêvent de décrocher le graal dans la Sarthe en juin prochain.

Comme à Sebring, il y aura quatre pilotes belges au départ : Sarah Bovy (Iron Dames, Porsche 911 RSR-19), Alessio Picariello (Iron Lynx, Porsche 911 RSR-19), Ulysse De Pauw (AF Corse, Ferrari 488 GTE EVO) et Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport, Porsche 963).