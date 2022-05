Direct vidéo : W Series, le GP de Miami lance la 3e saison

Le Grand Prix de Miami lance la 3e saison de W Series, le championnat féminin FIA de monoplaces. La Britannique Jamie Chadwick, lauréate des deux premières éditions (2019 et 2021), remet son titre en jeu.



Elles seront 18 sur la grille de départ de ce championnat qui compte 8 courses. Après Miami, la compétition mènera ensuite les pilotes à Barcelone (20-21 mai), Silverstone (1-2 juillet), au Castellet (22-23 juillet), Budapest (29-30 juillet), Suzuka (7-8 octobre), Austin (21-22 octobre) et Mexico City (28-30 octobre).



Chadwick (23 ans) domine cette série, elle totalise 12 podiums dont 6 victoires en 14 départs. Elle devra se méfier de sa compatriote Alice Powell, 2e et 3e lors des dernières saisons.