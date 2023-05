Direct vidéo - Vuelta féminine : suivez la septième et dernière étape, 93,7 kilomètres au menu

Ce dimanche, c’est la 7e et dernière étape de la Vuelta féminine. Si l’étape est courte, les deux ascensions et l’arrivée au sommet pourraient bouleverser le classement général.

Annemiek van Vleuten pourra-t-elle garder le maillot rouge de leader qu’elle a pris ce samedi sur la Vuelta féminine ? Car ce dimanche, le peloton reliera Pola de Siero et Lagos de Covadonga sur un peu plus de 93km. Une étape qui pourrait bouleverser le classement général.

Car il faudra surtout gravir deux cols dont celui de l’arrivée, col de hors catégorie long de 12,5 km à 6,9% de moyenne. Avec 1'11'' d’avance sur Demi Vollering, la championne du monde pourra voir venir.

Connue jusqu’ici comme Challenge by La Vuelta, l’épreuve se dispute pour la première fois sur toute une semaine de course et porte désormais le nom de Vuelta Femenina.