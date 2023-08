Au lendemain du contre-la-montre par équipes, le Tour d’Espagne va connaître sa première étape en ligne. La course du jour relie Mataró à Barcelone et à suivre en direct vidéo (dès 14h50) en compagnie de Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens sur La Une, Auvio et www.rtbf.be/sport et en direct commenté.



Les 182 kilomètres seront rythmés par trois ascensions. Le Coll de Sant Bartomeu (3e catégorie) et Coll d’Estenalles (2e catégorie) sont positionnés dans la première moitié de l’étape. L’ascension du Castell de Montjuic (3e catégorie) pourrait dynamiter le final. Les derniers kilomètres sont loin d’être inédits pour les coureurs. Ce final est souvent utilisé au Tour de Catalogne. Remco Evenepoel s’était imposé devant Primoz Roglic en mars dernier.



La Vuelta : toutes les étapes en live et à la demande sur Eurosport.com.