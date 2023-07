Direct vidéo Urban Sessions : suivez les finales de BMX Freestyle !

Qualificatif pour les J.O de Paris, le concours de BMX Freestyle était le grand rendez-vous de la 2e édition des Urban Sessions, le plus grand festival urbain de Belgique, en direct depuis le Parc Josaphat.

Et avant la grande finale, en guise d'apothéose dimanche midi, gageons que la demi-finale n'a, elle, pas déçu non plus.

Ils étaient 24 riders à briguer une place en finale. 24 candidats, 12 élus, seulement, et donc 12 déçus forcément. Tous les gros noms de la discipline étaient là. Forcément, le précieux sésame pour les J.O est en jeu, impossible donc de faire l'impasse.

Logan Martin face à Anthony Jeanjean, chronique d'un duel annoncé. Le champion olympique australien face au tenant du titre français. Un combat entre deux titans de leur discipline, arbitré par Kieran Reilly, le récent champion d'Europe.

Combat qui a failli tourner au vinaigre tant les deux adversaires ont raté leur entrée en matière respective. L'Australien n'a pas brillé, le Français est carrément tombé sur son premier run. Heureusement, l'expérience a finalement fait la différence et les deux hommes ont réagi lors de leur 2e run.

A l'arrivée, malgré une petite frayeur, ils font logiquement partie du Top 12 qui ira en finale. Notons, et c'est assez surprenant, que le meilleur score a été signé par l'Américain Justin Dowell, pas forcément favori sur papier.

Demain, tous les meilleurs riders de la planète seront donc présents en finale. Ça promet du lourd, du très lourd. Début de cette finale, à ne pas rater, dès 12h15.

Avant cela ? La finale dames qui se disputera à 24. En raison de la pluie de grelons qui s'est abattue sur Bruxelles en début d'après-midi, la demi-finale dames a dû être annulée. Elle seront donc 24 à combattre dimanche matin, sur le coup de 9h30. 24 pour succéder à l'hégémonique Hannah Roberts, taulière incontestée de sa discipline.