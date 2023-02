Direct vidéo - Trophée Fifa The Best : Emiliano Martinez sacré meilleur gardien devant Thibaut Courtois

La fédération internationale de football (FIFA) dévoilait ce lundi soir ses traditionnels "The Best FIFA Football Awards" lors d'une cérémonie à la Salle Pleyel, à Paris.

Grand favori pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année, Thibaut Courtois a été coiffé au poteau par Emiliano Martinez.

Lauréat en 2018, Courtois a réalisé une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, jouant un grand rôle dans les conquêtes de la Ligue des Champions et de la Liga. Il s'était notamment illustré en finale de la C1, multipliant les arrêts contre Liverpool. Mais cela n'a visiblement pas suffi puisque c'est bien le portier d'Aston Villa, et surtout de l'Argentine, qui a été préféré

au Diable Rouge. On retiendra son incroyable arrêt face à Randal Kolo Muani en finale du Mondial. Le Marocain Yassine Bounou (FC Séville) était le 3e finaliste.