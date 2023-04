Direct vidéo, Tour des Flandres femmes : chute d'Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky avec une coéquipière dans le trio de tête

Le triplé ou la razzia ? Pour sa dernière saison, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten vise une troisième victoire au Tour des Flandres mais doit faire face à une équipe SD Worx armée jusqu'aux dents.

A 40 ans, Van Vleuten, qui avait réalisé l'exploit l'an dernier de remporter les trois grands tours et les Championnats du monde, revient sur les pavés flandriens où elle s'était déjà imposée en 2011 et en 2021. Dans quelle forme ? La Néerlandaise de l'équipe Movistar n'a pas encore levé les bras cette année et n'a plus couru depuis sa quatrième place au Strade Bianche début mars. Elle revient tout juste d'un stage en altitude à Tenerife, destiné à la préparer pour le Giro et le Tour de France, ses deux grands objectifs avant de raccrocher son vélo à la fin de la saison.

Mais il faudra sans doute compter sur elle dès dimanche sur un parcours de 156,6 km qui lui sied à merveille avec ses treize montées, dont les mythiques ascensions du Vieux Quaremont et du Paterberg, placées respectivement à 16 et 13 km de l'arrivée.

Reste à dompter la concurrence et elle s'annonce coriace, surtout qu'elle avance groupée, au sein de l'équipe néerlandaise SD Worx, qui domine à la manière de Jumbo-Visma chez les hommes, avec déjà huit victoires depuis le début de la saison.

Elle aligne notamment la tenante du titre belge Lotte Kopecky, la Suissesse Marlen Reusser, qui vient de remporter Gand-Wevelgem, et la Néerlandaise Demi Vollering, qui a gagné mercredi A travers la Flandre, considéré comme la répéttion générale du Ronde. Une puissance de feu difficile à contrôler, y compris pour Van Vleuten, qui devra être à son meilleur niveau pour devenir la première cycliste à remporter trois fois le Tour de Flandres.