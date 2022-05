Direct vidéo - Tour de Norvège : Evenepoel et son équipe contrôlent l'échappée

Ce vendredi, c’est Marco Haller (Bora-Hansgrohe) qui s’est imposé dans un sprint massif sur la 4e étape du Tour de Norvège. Cela faisait 7 ans que l’Autrichien n’avait plus remporté la moindre course… une éternité. Il a devancé Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) et Alexander Kristoff de la formation belge Intermarché-Wanty-Gobert.

Au terme de la 4e étape qui s’est terminée à Kristiansand, Remco Evenepoel a conservé son maillot de leader. Le Belge de 22 ans compte 46 secondes d’avance sur Jay Vine (Alpecin-Fenix) et 1 : 24 sur Luke Platt (INEOS Grenadiers) à deux étapes de la fin.

Samedi la 5e étape offrira un profil plus mouvementé entre Flekkefjord et Sandnes (181,7 km) favorable aux puncheurs. Une montée de 800 mètres à plus de 10% de moyenne sera à parcourir à trois reprises dans un circuit final où devrait s’expliquer les favoris. Evenepoel est donc attendu au tournant.