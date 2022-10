Direct vidéo - Tour de Lombardie : UAE Team Emirates prend les commandes, le duel Pogacar - Vingegaard se prépare...

253 kilomètres sont au menu du Tour de Lombardie qui relie cette année Bergame à Côme. La 116e édition du Giro di Lombardia sera aussi marquée par les adieux de deux coureurs emblématiques : Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde. Le Requin de Messine a remporté la classique des feuilles mortes à deux reprises alors que Bala a terminé 2e à trois reprises. Une course à suivre en direct commenté dès 10h et en direct vidéo à parti de 14h15.



Impérial l’an dernier, Tadej Pogacar fera à nouveau partie des favoris. Le Slovène, en retrait aux Mondiaux, semble avoir retrouvé des bonnes sensations à son retour en Europe. Il vient de se classer 2e du Tour d’Émilie et de remporter les Trois vallées varésines. Il retrouvera Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pour la première fois depuis le Tour de France. Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Adam Yates (Ineos) et Alejandro Valverde (Movistar), en forme ces dernières semaines seront aussi à tenir à l’œil.



Après un début de course usant, les 60 derniers kilomètres devraient être déterminants avec les ascensions de la Madonna Del Ghisallo, du San Fermo della Battaglia (à deux reprises) et du Civiglio. Le sommet de la dernière côte est situé à moins de six kilomètres de l’arrivée. Un final tout en descente pour rejoindre Côme qui pourrait favoriser les tempéraments offensifs.