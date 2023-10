Direct vidéo – Tour de Lombardie 2023 : la course se décante à tous les étages, Evenepoel toujours avec les autres leaders

À court de compétition depuis le 17 septembre et la fin du Tour d’Espagne, Evenepoel débarque en Italie sans réel point de repère par rapport à ses adversaires. En Lombardie, le champion de Belgique n’a jamais trouvé la formule pour briller. Bien placé pour sa première participation en 2020, le Remco national avait frôlé la mort en basculant par-dessus un pont en pleine descente du Sormano. L’année suivante, il avait dû se contenter d’une 19e place pour boucler une saison pour le moins chaotique.

Absent en 2022, il fait tout de même partie des favoris et défiera les deux super-favoris slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Le premier est double tenant du titre et sait comment gagner sur les routes lombardes. Le second n’a jamais levé les bras sur la Classique des feuilles mortes mais a marqué de gros points ces derniers jours en remportant le Tour d’Emilie devant Pogacar et en devançant son compatriote aux Trois Vallées Varésines.

Dans une course qui pourrait s’avérer très tactique, les candidats à la victoire et à une surprise seront nombreux. Lors des Trois Vallées Varésines, Ilan Van Wilder avait profité du marquage entre favoris pour s’envoler vers la victoire. Son exploit en inspira-t-il d’autres ?