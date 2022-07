Direct vidéo - Tour de France : Warren Barguil seul en tête, regroupement derrière avant le terrible Col du Granon

RTBF.be/sport vous propose de suivre la 11e étape du Tour de France 2022, qui relie Albertville au Col du Granon Serre Chevalier sur 151,7 kilomètres, avec du spectacle au rendez-vous et la chaleur qui pourrait un peu plus compliquer la tâche des coureurs.

Mardi c'est Magnus Cort Nielsen qui s'est imposé à la photo finish à Megève devant Nick Schultz.

"Aucun prétendant au Maillot Jaune ne peut rater ce rendez-vous. Le condensé de difficultés alpestres débute par les lacets de Montvernier avant de franchir le col du Télégraphe puis le Galibier" explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Après avoir traversé Serre-Chevalier, il reste 10 kilomètres à plus de 9 % pour atteindre le col du Granon et ses 2 413 m qui furent pendant 25 ans le site d’arrivée le plus haut du Tour."