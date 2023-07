Direct vidéo - Tour de France : van Aert, Campenaerts et Pedersen à l'avant, plusieurs outsiders à leur poursuite

Le Tour de France retrouve un parcours estampillé montagneux pour cette cinquième étape entre Pau et Laruns, longue de 162.7km. Au programme, trois ascensions répertoriées, dont le Col de Soudet, premier col hors catégorie de cette Grande Boucle 2023, dont le sommet est situé à la mi-étape.

Plus loin, on retrouvera le Col d’Ichère (1e catégorie) et le Col de Marie Blanque (1e catégorie) dont le sommet est à moins de 20km de l’arrivée et il pourrait donc y avoir des tentatives, soit de la part des coureurs du général, soit de la part de coureurs souhaitant viser la victoire d’étape. La victoire d’un membre d’une échappée au long cours est donc également envisageable.