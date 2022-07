Direct vidéo - Tour de France : suivez la 4e étape, Cort Nielsen encore à l'attaque en attendant les bordures?

RTBF.be/sport vous propose de suivre la 4e étape du Tour de France 2022, qui reliera Dunkerque à Calais sur 171,5 kilomètres. Rendez-vous dès 13h05 pour suivre la grande boucle en direct vidéo.

"Si on évolue au niveau de la mer au départ comme à l’arrivée, la ration de dénivelé à encaisser peut donner quelques aigreurs d’estomac aux sprinteurs. Le peloton se dirigera par exemple vers les monts des Flandres puis visitera les monts du Boulonnais" explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Des attaques au long cours et en nombre sont à prévoir, surtout dans le final côtier et potentiellement venté : les passages prés des caps Gris-Nez et Blanc-Nez pourraient se révéler décisifs."