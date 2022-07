Direct vidéo - Tour de France : suivez la 2e étape, plus que 2 hommes en tête

RTBF.be/sport vous propose de suivre la 2e étape du Tour de France 2022, qui reliera Roskilde à Nyborg sur 202,2 kilomètres. Rendez-vous dès 12h05 pour suivre la grande boucle en direct vidéo.

Ce vendredi, c'est Yves Lampaert qui a surpris tout le monde en remportant le contre-la-montre inaugural à Copenhague et en s'emparant du maillot jaune.

Le parcours de ce samedi est taillé pour les sprinteurs mais du côté de l'organisation, on espère que le passage en bord de mer redistribuera les cartes.

"Cela peut bouger pour le maillot jaune, forcément" détaille notre consultant Cyril Saugrain. "Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent lorgner dessus. Et celui qui peut vraiment lorgner dessus, c'est Wout van Aert. On a ce long pont dont on entend beaucoup parler. Si le vent est de face, il n'y aura pas de débat. Si le vent est de côté, il y aura forcément de la bagarre, cela fera des dégâts. Tout dépend de l'orientation du vent. Lampaert sera présent. On sera aux avants postes avec l'équipe Quick-Step."

"Les coureurs du Tour ont déjà expérimenté la sensation de rouler sur la mer en 2015 pour l’arrivée en Zélande. Cette fois-ci, la traversée du Grand Belt s’étend sur 18 kilomètres, avec une forte probabilité de batailler au milieu des rafales." explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Les formations les plus aptes à manœuvrer en terrain venté auront un coup tactique à jouer. Les favoris qui manqueraient de vigilance auront déjà des regrets à l’arrivée."