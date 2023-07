Direct vidéo Tour de France femmes : suivez la première étape à Clermont-Ferrand

Alors que le Tour de France hommes s’achève ce dimanche à Paris, place au début du Tour de France femmes ! L’édition 2023 de la course féminine commence du côté de Clermont-Ferrand pour arriver dans la même ville un peu plus tard dans l’après-midi. Les 154 coureuses des 22 différentes équipes vont parcourir 123,8 kilomètres. La première partie de l’étape sera assez roulante avant de voir la course se corser.

Le duel annoncé entre Annemiek Van Vleuten, tenante du titre, et Demi Vollering s’annonce alléchant et nous promet du spectacle.

Le Tour de France femmes, appellation officielle, a lieu cette année du 23 au 30 juillet et est à suivre sur les médias de la RTBF !