Direct vidéo Tour de France Femmes : Lotte Kopecky veut monter sur le podium

Le Tour de France Femmes se termine ce dimanche avec un contre-la-montre globalement plat autour de Pau. Demi Vollering va tenter d’assurer sa victoire finale alors que Lotte Kopecky peut croire à un podium.

22,6 kilomètres de contre-la-montre, presque tout plat. C’est le programme de cette huitième et dernière étape du Tour de France Femmes. Maillot jaune, Demi Vollering (SD Worx) a 1'50" d’avance au classement général et devrait, sauf cataclysme, remporter la Grande Boucle. Côté belge, Lotte Kopecky (SD Worx) va tenter d’arracher in extremis le podium et compte sept secondes de retard sur Annemiek van Vleuten (Movistar).

Kopecky partira sur le coup de 16h55 alors que Vollering débutera à 17h01 alors que les meilleures devraient prendre une grosse demi-heure pour boucler leur course.