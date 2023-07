Direct vidéo Tour de France Femmes : le Tourmalet comme juge de paix, derniers kilomètres de Kopecky en jaune?

Avant la dernière étape de ce Tour de France Femmes disputé sous la forme d’un contre-la-montre, les coureuses vont s’attaquer à l’étape reine ce samedi.

Lotte Kopecky va entamer cette étape avec le maillot jaune, mais il paraît peu probable qu’elle soit encore en tête du classement général à l’issue des 90km.

Le programme est en effet copieux avec le Col d’Aspin, suivi du Col du Tourmalet, où se jugera l’arrivée.

La bagarre pour le général va donc faire rage et les meilleures grimpeuses vont essayer de prendre du temps avant le dernier chrono. On peut s’attendre à une bagarre dans laquelle les inévitables Demi Vollering et Annemiek Van Vleuten auront sans aucun doute un rôle à jouer.