Direct vidéo - Tour de France femmes : 3e étape, Van De Velde seule en tête à 50km de l'arrivée

Après une arrivée en solitaire et un sprint en petit comité, le Tour de Frances femmes va sans doute connaître son premier emballage massif. De quoi permettre à notre compatriote Lotte Kopecky de conserver son maillot jaune un jour de plus.

Entre Collonges-la-Rogue et Montignac-Lascaux, le peloton de cette édition 2023 devra escalader cinq côtes. Des difficultés qui semblent néanmoins trop faciles que pour créer une sélection. Les dix derniers kilomètres totalement plats de l’étape devraient en revanche favoriser les trains des sprinteuses. Et à ce petit jeu-là, on devrait assister à un beau duel entre SD Worx et DSM. Lorena Wiebes aura fort à faire face à son ancienne équipe où sa poisson pilote de l’époque, Charlotte Kool, a pris les rênes. Gare également à Marianne Vos et Elisa Balsamo.

Le spectacle devrait donc encore être au rendez-vous sur ce troisième jour de course.