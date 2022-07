Tour de France : Coup double de Pogacar à Longwy, van Aert cède son maillot jaune après une longue échappée

Un peloton composé de 173 coureurs s'est élancé ce jeudi de Binche pour la sixième étape du Tour de France 2022, la plus longue de cette 109e édition avec 220 kilomètres.

Trois difficultés figurent au menu : la côte des Mazures (3e catégorie, 2 km à 7,6 %), placée au km 87, la côte de Montigny-sur-Chiers (4e catégorie, 1,6 km, 4,4 %) à 14 km de l'arrivée, et la côte de Pulventeux (3e catégorie, 800 mètres à 12,3 %) avec un sommet jugé à 6 bornes de la ligne. L'arrivée elle-même se trouve au sommet d'une bosse non répertoriée pour le classement du meilleur grimpeur, la côte des Religieuses (1,6 km à 5%).

Le début d’étape est plus que rythmé. Plusieurs coureurs tentent de s’échapper, à commencer par Wout van Aert et Tadej Pogacar. Le coureur belge, porteur du maillot jaune, s’y reprend à plusieurs reprises et remplit son objectif à 148 kilomètres de l’arrivée. Il s’échappe avec l’Américain Quinn Simmons (Trek) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel). A l’arrière du peloton, le calvaire se poursuit par contre pour Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Les trois hommes de tête possèdent jusqu’à environ 4 minutes d’avance, van Aert profitant de l’occasion pour empocher les 20 points au sprint intermédiaire sur la route de Longwy. A 65 kilomètres de l’arrivée, Fuglsang se relève. Le trio se réduit à un duo… et à un solo lorsque Simmons craque à 30 kilomètres de la ligne finale. L’écart étant alors d’une minute.

L’avance du Belge diminue petit à petit, son aventure courageuse et héroïque se termine à 11 kilomètres de l’arrivée. La victoire est finalement revenue à Tadej Pogacar, le premier à franchir la ligne après la côte des Religieuses. Le Slovène hérite donc du maillot de leader sur cette édition 2022 de la Grande Boucle. Michael Matthews prend la deuxième place de l'étape, David Gaudu la troisième. Van Aert a bouclé l'étape à plus de 7 minutes du vainqueur.