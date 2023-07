Direct vidéo - Tour de France 2023 : les sprinteurs à nouveau en action à Bordeaux, un seul homme devant

Les sprinteurs vont à nouveau trouver un terrain favorable sous leurs roues ce vendredi à l’occasion de la 7e étape, longue de 169,9 km entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Une étape à suivre à partir de 13h05 en direct vidéo.

Pas de difficulté à signaler sur le parcours si ce n’est la modeste Côte de Béguey, une ascension de 1,2km à 4,3% située à une quarantaine de kilomètres du but.

On attend donc un sprint massif à Bordeaux qui retrouve une arrivée du Tour de France pour la première fois depuis 2010… et une victoire de Mark Cavendish, toujours dans le peloton et en chasse d’une mythique 35e victoire d’étape sur la Grande Boucle.