Tour de France : un incroyable Jasper Philipsen remporte sa troisième étape en trois sprints

Incroyable Jasper Philipsen. Sans surprise, la septième étape du Tour de France s’est achevée au sprint. Et comme lors des deux précédents, c’est Philipsen qui s’est imposé, remportant au passage son troisième succès d’étape. Au classement général, Jonas Vingegaard reste maillot jaune.

Après deux grosses étapes de montagne, le peloton du Tour de France avait rendez-vous avec une septième étape quasiment toute plate qui ne laissait aucun suspense : c’est un sprint qui allait départager les coureurs à l’arrivée à Bordeaux.

Rapidement, un groupe de quatre coureurs avait pris les devants avec Nelson Oliveira (Movistar), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et Simon Guglielmi (Arké Samsic). Mais les trois premiers ne semblaient pas satisfaits de la situation et ont directement arrêté de collaborer, laissant le pauvre Guglielmi seul pendant plus de 80 kilomètres.

Le premier mouvement important de la course était donc le sprint intermédiaire, remporté par Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) devant le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Bryan Coquard (Cofidis), son dauphin au classement. Comme depuis le début du Tour, Wout van Aert (Jumbo-Visma) ne s’est pas mêlé au sprint.

Dans la foulée, les Français Nans Peters (AG2R Citroen) et Pierre Latour (TotalEnergies) sont partis en contre pour aller rejoindre leur compatriote en tête. Dans la petite côte de Béguey, Guglielmi n’arrivait plus à suivre le rythme de ses deux compagnons d’échappée qui sont donc partis ensemble. Peters a finalement laissé Latour partir seul à six kilomètres de l’arrivée alors que celui-ci s’est finalement faire reprendre à trois kilomètres de la ligne d’arrivée. Tout était donc finalement réuni pour un sprint.

Encore lancé par Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a ensuite pris la roue de Mark Cavendish (Astana) qu’il a su déborder alors que Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) a pris la troisième place. Jordi Meeus (BORA-Hangsrohe) a terminé sixième.

À noter que Wout van Aert (Jumvo-Visma) n’a pas du tout participé au sprint et s’est même laissé distancer dans les derniers kilomètres, comme il l’avait expliqué avant l’étape. Au classement général, aucun favori n’a perdu de temps, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) garde donc le maillot jaune.