Direct vidéo - Tour de France 2023 : le peloton maintient l'échappée à une minute, vers un sprint massif?

Après six étapes destinées aux coureurs du classement général, les sprinteurs retrouvent enfin leur terrain de jeu sur la 18e étape du Tour de France, longue de 184,9 kilomètres. Entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, les coureurs quitteront la Savoie et entreront dans le département de l’Ain. Après les étapes de haute montagne, les coureurs retrouvent un parcours pratiquement plat.