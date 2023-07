Direct vidéo - Tour de France 2023 : la 14e étape en montagne entre Annemasse et Morzine

Au programme de la journée, cinq ascensions, de plus en plus dures. Une ascension de 3e catégorie en début d’étape avant deux cols de 1e catégorie de moins de 10 kilomètres. Une quarantaine de kilomètres plus loin, le Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%) emmènera les coureurs à 1500 mètres d’altitude. Ils redescendront ensuite pour aller chercher le pied du juge de paix de l’étape : le Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%). La journée se finira par une descente technique vers Morzine, où sera jugée à l’arrivée.