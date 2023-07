Direct vidéo - Tour de France 2023 : 8e étape, l'attaque de Van der Poel neutralisée, toujours 3 hommes en tête

La 8e étape du Tour de France 2023 entre Libourne et Limoges est ouverte à tous les scénarios ce samedi. Un rendez-vous à ne pas manquer donc et à suivre en direct vidéo dès 12h20

La longueur de l’étape (201 kilomètres) ne sera pas un facteur à sous-estimer tout au long de la journée. Si le début de l’étape ne présente pas de grandes difficultés, cela se corsera à partir du kilomètre 124 avec la Côte de Champs-Romain (2,8 km à 5%). Un avant-goût de ce qui arrivera plus tard.

Plusieurs côtes non répertoriées précéderont les côtes de Masmont (1,3km à 5,3%) et de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4%) rassemblées dans les 20 derniers kilomètres et préludes à une arrivée en légère montée qui attend un puncheur.