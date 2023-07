Tour de France 2023 : le bolide Jasper Philipsen récidive à Nogaro sur la 4e étape

Qui d’autre que le bolide Jasper Philipsen pour s’imposer sur le circuit automobile de Nogaro ce mardi sur la 4e étape du Tour de France 2023 ? Déjà vainqueur lundi à Bayonne, le sprinteur belge a récidivé au terme des 181,8 km au programme du jour au départ de Dax.

Philipsen est venu égayer une journée très calme voire soporifique où la première échappée ne s’est formée qu’à 85 km de l’arrivée grâce aux courageux Anthony Delaplace et Benoît Cosnefroy (repris à 25 km du but). Les équipes des sprinteurs sont entrées ensuite en action pour préparer un emballage final inévitable au vu du parcours.

Sur les routes larges du circuit de Nogaro, on a donc pu assister à un sprint royal qui a souri à Philipsen, splendidement emmené par Mathieu van der Poel et vainqueur devant Caleb Ewan et Phil Bauhaus. Plusieurs chutes ont émaillé les derniers kilomètres dans le circuit et fait reculer certains protagonistes. Mal placé lors du moment décisif, Wout van Aert n'a pas pu sprinter pour la gagne et a terminé à la 9e place.

Vainqueur du sprint intermédiaire en milieu d'étape, Philipsen profite de cette victoire pour récupérer le maillot vert.

Mercredi, le menu sera copieux et fortement différent puisque le peloton affrontera la première des deux étapes pyrénéennes au programme de ce Tour de France 2023. Col du Soudet et Col de Marie Blanque seront les deux ascensions principales à affronter entre Pau et Laruns, où sera jugée l’arrivée après 162,7 km.