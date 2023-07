Direct vidéo - Tour de France 2023 : 4e étape, aucune attaque dans le peloton

Le Tour de France quitte définitivement le Pays basque pour la quatrième étape, la première entièrement en France.

Tout autre scénario qu’un sprint massif serait une surprise pour cette quatrième étape du Tour de France 2023 entre Dax et Nogaro longue de 181,8 km. Et ce n’est pas la côte de Dému (2 km à 3,5%), dont le sommet est à un peu plus de 25 kilomètres de la ligne d’arrivée qui pourrait permettre à certains de faire lâcher les gros bras du peloton.

L’arrivée se disputera sur le circuit automobile de Nogaro au terme d’une ligne droite de 800 m. Après l’arrivée à Bayonne, cette étape représente donc la deuxième chance des sprinteurs sur cette édition du Tour de France.