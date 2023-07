Direct vidéo - Tour de France 2023 : 3 échappés, sous le contrôle des équipes de sprinters

La 11e étape du Tour de France emmènera le peloton ce mercredi de Clermont-Ferrand à Moulins. Cette étape est relativement plate et s’annonce favorable à une arrivée au sprint massif.

Les trois côtes de 4e catégorie ne devraient pas poser de difficulté aux sprinteurs. Il y a fort à parier que leurs équipes auront à cœur de contrôler la course pour favoriser un sprint massif à Moulins. Les six étapes suivantes seront destinées aux puncheurs et aux grimpeurs. Les sprinteurs seront donc motivés car ils devront attendre une semaine avant de retrouver une opportunité de victoire. La course est à suivre en direct vidéo dès 12h55.